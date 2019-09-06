سقوط صاروخ باليستي بصعدة أطلقته مليشيا الحوثي من عمران

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الجمعة 6 سبتمبر 2019
صورة أرشيفبة
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن أن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخا باليستيا من مديرية حرف سفيان في محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية، وسقط بعد إطلاقه في محافظة صعدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد ركن تركي المالكي استمرار المليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين والأعيان المدنية، وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.
ولفت إلى أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية قد أطلقت، الأربعاء الماضي، صاروخًا باليستياً من صعدة باستخدام الأعيان المدنية وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية، وفق ما أعلنه التحالف العربي لدعم الشرعية.
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