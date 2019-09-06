شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لمحافظ "مأرب" عن قصف الإمارات للقوات الحكومية.. ماذا قال؟! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 6852083استعرض سفير اليمن لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة، في لقاء مع وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، موقف الحكومة الشرعية، من دعم دولة الامارات لمليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن.
ونقل العرادة لوزير خارجية موريتانيا، تمرد الانتقالي وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، والهجوم الغادر من قبل طيران الإمارات على الجيش الوطني في عدن وأبين، وما أسفر عنه من سقوط قتلى وجرحى.
وأوضح العرادة أن الإمارات تحاول حرف مسار المعركة الأساسية ضد مليشيا الانقلاب الحوثية، واستعادة الدولة.
من جانبه أكد وزير الخارجية الموريتاني، وقوف بلاده ودعمها للشرعية في اليمن، وأمنه وسلامة أراضيه.
المصدر: متابعات6852083
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