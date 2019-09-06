شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عسكرية هامة للواء البحسني تطيح بقيادات عسكرية(نص القرارات) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني عدد من القرارات العسكرية الهامة التي اطاحت بقيادات عسكرية وولت قيادات أخرى في نفس المناصب. واصدر البحسني عدد من القرارات الهامة بينها تعيين قائد جديد لمعسكر الحمراء التابع للواء بارشيد الواقع غرب المكلا. Advertisements وبحسب القرارات الجديدة فقد قضت بتعيين سعيد سعد المنهالي قائدا لمعسكر الحمراء غرب المكلا. وقضى القرار بتعيين منير عبدالهادي التميمي اركان معسكر الحمراء. 5877058 5877058

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