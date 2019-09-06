شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة لبنانية ترد على اليمني الذي كتب رسالة غزل لـ ”مذيعة العربية” وتشن عليه هجوماً لاذعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5706259

شنت الكاتبة اللبنانية مريم مشتاوي هجوما عنيفا على الشاب اليمني، عمر محمد العامودي، الذي كتب رسالة عزل للإعلامية اللبنانية كرستيان بيسري ووصفت رسالتة بالباهتة وبأنها كارثة بحق اللغة والذوق العام.

وأضافت مشتاوي: لقد تكلم بلسان حال الملايين منا… ولكنه بدل أن يرفعها هبط بها حين مزجها بنص ركيك مليء بالأخطاء النحوية.



وأوضحت: نحن أمام كارثة أخرى وهي تدني مستوى التذوق العام للأدب بعيداً كل البعد عن الأخطاء اللغوية.

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وتساءلت : كيف يستسيغ كل هؤلاء الأشخاص التعبير المباشر المبتذل في الغزل مع أنه يسقط القيمة الفعلية والأدبية للكلمات؟ وهل انعدم الحس النقدي العام إلى هذا الحد؟

نص المقال

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف العربية في الأيام الماضية بتداول رسالة «غزل» كتبها شاب يمني يدعى عمر محمد العامودي، قيل إنه شاعر، للإعلامية اللبنانية كرستيان بيسري، وكان قد نشرها على «تويتر» في شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى أن وصلت أخيراً إلى المعنية.

وقيل أن سبب كل هذا الاهتمام الذي أحاط بهذه الرسالة دون سواها من رسائل الحب المنشورة هنا وهناك، ليس شهرة الإعلامية ولكن «روعة» الكلمات المكتوبة فيها، وإليكم بعض ما جاء فيها:

أتدركين ماذا يعني أن شاباً يمنياً يمقت السياسة والحديث عنها وسماع أخبارها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟

أتدركين كم يودّ أن يكون ولو مرةً واحدة مكان أولئك الحُمق الذين يظهرون مرتدين عقالاً أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟

هل من أحد أن يدلنا أين تختبئ الروعة والشاعرية في هذه الجمل المباشرة؟ أين الخيال المائي والماسي من الكلمات و»موسيقى النص الداخلية» المنسابة بين السطور؟

وهل يا ترى بنعته كل من يحادث الصحافية الجميلة على الهواء بالحماقة يرفع من مستوى الرسالة؟

يضيف المرسل «الشاعر» قائلاً:

سأخبركِ حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة محببة..

ومن التناقضات ما يجعل الأبكم ينطق!

سأحدثك عن عينيكِ وكونها تحمل حربٌ وسلام، وموتٌ وحياة..

وبالطبع يقصد: وكونهما تحملان حرباً وسلاماً وموتاً وحياةً..

يكمل:

عزيزتي «كريستيان»:

ملامحك الشقراء فاتنة جداً..

يا سلام، كم أبدع الكاتب، إنه تعبير «ينبض بالشعر»… ما إن تقرأه حتى تنبت لك جناحا طير فتحلق بعيداً جداً ..

ودعونا نقرأ أكثر:

لكن اللون «الأسود» عليكِ جميلاً جداً جداً ..

ويبدو أنه أخطأ مرة أخرى فهو قصد: جميلٌ جداً!

شامتك التي تتوسط عضدك الأيسر تثبت ذلك.. ولا تدع مجالاً للشك بأنه من الظلم أن يُستخدم هذا اللون في العزاءات..

أنتِ لا تحتاجين إلى الأدلّة وشاهدو العيان والمراسلين لتُثبتِ صدق ما تقولين..

كل الأخطاء السابقة التي عذب بها اللغة العربية لم تكف الكاتب والشاعر «المبدع»، ابتداءً من نصب خبر وصولاً إلى رفع المفعول به، لذا قرر أن يجلدها جلدة معتبرة يعدم فيها النص تماماً فرفع الاسم المجرور وكتب «لشاهدو» بدل «لشاهدي» …

وأنهى رسالته بتمنيات، وكنا نتمنى بدورنا لو أنه اكتفى بها:

أظهري في خبرٍ عاجل، قولي فيه إن القدس تحررت، والسودان أصبحت آمنة، وسوريا أضحت عامرة، وتوقفت الحروب في اليمن..

تحدثي عن ترامب وأنه قدّم استقالته، وأن الحكومات العربية قامت بمقاطعة أمريكا وإيران ..

إن هذه الأمنيات التي ذكرها الكاتب هي الصلوات اليومية التي يرفعها كل عربي حر …

لقد تكلم بلسان حال الملايين منا… ولكنه بدل أن يرفعها هبط بها حين مزجها بنص ركيك مليء بالأخطاء النحوية..

ويا ليته استقطعها من النص ونشرها وحيدة .. ويا ليت تلك الأمنيات خلعت عن نفسها رداء الأدب الذي ألبسه إياها غصباً.

أما الصدمة فليست بالنص فحسب، بل بعدد المشاركات وبكم الإعجاب الهائل الذي حظي به ..

وكأن كل من شاركه يعدم بدوره اللغة العربية.

وبعيداً كل البعد عن الأخطاء اللغوية، نحن أمام كارثة أخرى وهي تدني مستوى التذوق العام للأدب.

فكيف يستسيغ كل هؤلاء الأشخاص التعبير المباشر المبتذل في الغزل مع أنه يسقط القيمة الفعلية والأدبية للكلمات؟

وهل انعدم الحس النقدي العام إلى هذا الحد؟

فإن حذفنا الأمنيات التي تبقى قيمتها معنوية ماذا يبقى من هذا النص؟

قلة البحث كارثة!

*كاتبة لبنانية5706259