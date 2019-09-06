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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الشرعية تحصل على الضوء الأخضر لحسم المعركة في عدن .. وتعزيزات سعودية ضخمة تصل إلى قرب ‘‘العاصمة’’ لمساندة الجيش .. وهذه أولى (الصور)

كشف مصدر داخل الجيش الوطني، عن وصول دفعة جديدة من الصواريخ ومضادات الطيران إلى محافظة أبين جنوبي البلاد، في اطار استعدادات الجيش الوطني في عملية تحرير العاصمة المؤقتة عدن وانهاء تمرد مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات.





وقال المصدر إن دفعة من الصواريخ قاهرة الاحتلال الاماراتي، وصلت الى قوات الجيش الوطني المرابطة بمحافظة ابين بالإضافة الى مضادات للطيران.

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وأشار المصدر إلى ان وصول تلك الدفعة يأتي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودي.

وكان ناشطون يمنيون تحدثوا على" توتير" تحت وسم" الشرعية تنتصر في الجنوب" ان الرئيس هادي، لايزال يعمل بذكاء بدون الظهور اعلامياً.