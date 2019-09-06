شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من استشهاده ...احد مرافقي الرئيس صالح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل اللحظات الاخيرة قبل قتله ..اين كان ؟..ماذا فعل ؟ ..كيف تم قتله ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6854405كشف الشيخ فارس خالد حمادي والذي ينتمي إلى مديرية سنحان مسقط رأس الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن آخر اللحظات التي عاشها صالح ووصيته قبل قتله من قبل المليشيا بمنزله صنعاء .

وقال فارس حمادي والذي كان بقرب صالح قبل مقتله في منشور له على حسابه في الفيس بوك أن الرئيس صالح سجد السجدة الأخيرة له في حديقة منزله الكائن في شارع حده بالعاصمة صنعاء .

وأضاف حمادي القول أن صالح بعد سجدته قال ” اللهم اني سلمت السلطة حقنا للدماء واليوم يهدرون دمي وبعدها حمل سلاحه وقاتل ببسالة على كرامته حتى قتل .

الجدير ذكره أن المليشيا الحوثية تحاول مرارا وتكرارا عبر ابواقها بمحاولة إظهار صالح وانه قتل وهو في طريقة إلى سنحان وكان آخرها تصريح ناطق المليشيا محمد عبد السلام وهو ما يتعارض مع الحقيقة .6854405

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد عامين من استشهاده ...احد مرافقي الرئيس صالح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل اللحظات الاخيرة قبل قتله ..اين كان ؟..ماذا فعل ؟ ..كيف تم قتله ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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