حضرموت تدشن مليونية الوفاء بساحة "القرار قرارنا" بالمكلا

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الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب عبدالله الشادلي - تصوير: بكر محسن





دشنت مدينة المكلا، عاصمة حضرموت، عصر الخميس الـ5 من سبتمبر/ أيلول الجاري، مليونية الوفاء بساحة "القرار قرارنا"، وذلك لترسيخ العلاقة الأخوية بين دولة الجنوب ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وسط حضور جماهري كبير، من مختلف المحافظات المجاورة.

وأكد المواطنون "لليمن العربي" أن حضورهم هذه المليونية يدل على مباركتهم للجهود الإماراتية الداعمة للجنوب وقضيته التي ظلت نسيا منسيا على مر العقود الماضية، بسبب ظلم عناصر معادية للجنوب وحقوقه المهمشة.

وقال المناضل نبيل حسن عمر برجف العكبري في تصريح "الخليج 365": " إن تضحيات دولة الإمارات العربية في الجنوب ما هي الإ دليل على متانة العلاقات بين الجنوب والإمارات" .. ومؤكدا أن الجنوب سيكون نعم الجار والسند للإمارات خلال المرحلة القادمة.

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص البيان الصادر عن مليونية “الوفاء للإمارات” كما ورد:

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استجابة للدعوة التي وجهتها قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، شهد شارع الشهيد مدرم في مدينة المعلا في العاصمة عدن، وساحة القرار قرارنا في مدينة المكلا فعاليتين حاشدتين في مليونية الوفاء للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف، وتأييداً للخطوات التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي لمكافحة العناصر الإرهابية المتسترة تحت غطاء ما يسمى بالشرعية اليمنية.

وبمناسبة الفعاليتين اللتين شارك فيهما الآلاف من أبناء الجنوب من مختلف المناطق والمحافظات، أصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا عن مليونية الوفاء للامارات تلاه على الحاضرين الدكتور خالد بامدهف، رئيس الدائرة السياسية في الأمانة العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا جماهير الجنوب..

ان احتشادكم اليوم في ساحات العزة بالعاصمة الأبية عدن وحضرموت الباسلة، يأتي وفاءاً وعرفاناً للأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، نظير ذلك الدعم المشهود والمواقف المُشرفة الجديرة بالعرفان والثناء.

ايها الجنوبيون الاحرار

ان حضوركم الجلي والرائع، تلبية للدعوة المسئولة للرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هي رسالة تاريخية أكيدة عن الوفاء والتقدير لجهود الأشقاء في التحالف العربي، ومواقفهم العروبية الاصيلة والثابتة الى جانب شعب الجنوب وقواته المسلحة الجنوبية في مواجهة مخططات المشروع الإيراني، وأنشطة التطرّف والارهاب، ان المجلس الانتقالي الجنوبي وكل قطاعات شعب الجنوب يبرهنون اليوم على الرفض القاطع لكل تلك المحاولات المشبوهة التي تحاول ان تنال من الإرادة الشعبية الجنوبية والتلاحم الجنوبي مع التحالف العربي ولاسيما دولة الامارات العربية المتحدة.

يا شعب الجنوب البطل

ان اجتماعكم اليوم هو الخطاب البالغ الدلالة عن الاعتزاز الكامل بالمواقف المشرفة للأشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، وهو الجهد المأمول للمضي نحو الشراكة بما يحقق تطلعات أُمتنا العربية في العزة والآباء ورفض مشاريع التنكيل والارهاب.

يا شعب الجنوب

ان وقوفكم الحاشد هذا، في مليونية الوفاء، إنما يوكد بجلاء عن تقديركم لتضحيات الأشقاء الإماراتيون في ساحات الدفاع عن الكرامة والشرف، ومجابهة المليشيات الحوثية وعصابات الاٍرهاب والتطرف الاخوانية، فضلا عن مواقفها الانسانية الداعمة لشعبنا في كافة المناحي المعيشية والخدماتية، في مرحلة صعبة ومعقدة للغاية، فيها كان فرار المعنيون بالمسؤولية الى خلف الحدود، ليتحولوا الى أثرياء وتجار حروب على حساب معاناة الشعب.

ايتها الجنوبيات الماجدات

أيها الجنوبيون الأماجد

باسم المجلس الانتقالي الجنوبي وبالنيابة عنكم ، ننقل عظيم التحية وكل آيات الوفاء والتقدير لأهلنا واخوتنا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدين للعالم اجمع اعتزازنا بمواقف التحالف العربي وبدولة الامارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، عازمون على عهد كتبناه بدماء خيرة شباب الامارات وشباب الجنوب بالمضي قدماً، في مجابهة مشاريع الطغيان والارهاب والتطرف حتى النصر.