شكرا لقرائتكم خبر عن حصري.. هكذا تعاملت قناة الجزيرة مع البيان السعودي المؤيد للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 1687180

تجاهلت قناة الجزيرة القطرية، بيان المملكة العربية السعودية الصادر، مساء الخميس، الرافض بشكل تام للتصعيد الأخير في بعض المحافظات الجنوبية ورفض كافة آثارها وتأكيدها الكامل على ضرورة استعادة كافة مؤسسات ومعسكرات الدولة وحرصها الكامل على استقرار اليمن باعتبار ان تهديد استقرار اليمن يعتبر تهديدا لأمن واستقرار المملكة.

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وحتى لحظة كتابة الخبر من قبل محرر "المشهد الخليجي" (12:12ص)، تتجاهل قناة الجزيرة البيان السعودي المؤيد للحكومة الشرعية، وتعتبره بحسب مراقبين مغايرا لكل تحليلاتها السابقة التي تتحدث عن تورط سعودي في تمرد عدن.

وعمدت القناة في الأيام الماضية على الضخ الإعلامي الكبير بتورط السعودية في تمرد مليشيا الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، وبتخليها عن شرعية الرئيس هادي.

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