شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يعض زوجته في منطقة حساسة حتى الموت .. وعند التشخيص كانت الصدمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجل يعض زوجته في منطقة حساسة حتى الموت .. وعند التشخيص كانت الصدمة

فارقت امرأة الحياة في جزيرة سولاوسي الإندونيسية متأثرة بإصابات لحقت بها إثر تعرضها للعض في منطقة العنق، وصاحب الفعلة كان زوجها. وذكرت قناة تلفزيون كومباس أن الضحية كانت تعيش في قرية "توبوا" بمنطقة "كولاكا" في جزيرة سولاوسي، وتوفيت بالمستشفى بعد ان عجز الأطباء عن إنقاذ حياتها بسبب إصابات بجروح خطرة نتيجة العض في منطقة حساسة. وأفيد في هذا السياق بأن الشرطة الإندونيسية تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الجاني الذي يزعم أقاربه أنه يعاني من اضطرابات عقلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجل يعض زوجته في منطقة حساسة حتى الموت .. وعند التشخيص كانت الصدمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.