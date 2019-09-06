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شاهد.. فضيحة مدوية عن وزير الداخلية أحمد الميسري
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كشف المحلل السياسي الدكتور حسين لقور، اليوم، فضيحة مدوية عن وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "بغض النظر إن كان لدى الميسري حساب على تويتر من عدمه لكن ما قاله في تسجيله الواتسابي حقيقة. تحريضه على القتل و الدعوة للإقتتال الأهلي جريمة تعاقب عليها كل الشرائع السماوية و الوضعية. الضائقة التي يمر بها الميسري ووضعه تحت إقامة جبرية لا تبرر له أن يذهب إلى حد التشجيع على القتل".
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