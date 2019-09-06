الاكثر مشاهدة - عاجل : سرب طائرات مقاتلة تقتحم الأجواء السعودية وتنفذ ضربات جوية على منشآت حيوية .. وإعلان عن إصابات مباشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : سرب طائرات مقاتلة تقتحم الأجواء السعودية وتنفذ ضربات جوية على منشآت حيوية .. وإعلان عن إصابات مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة، تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على هدف عسكري سعودي وصفته بـ”المهم” في خميس مشيط بقطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع في بيان على صفحته الرسمية في “فيسبوك “إن “سلاح الجو المسير ننفذ عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط”.

Advertisements

​​​​

ووفقا للعميد سريع “كانت الاصابة مباشرة”.

ويعد الهجوم الجوي للحوثيين هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة، حيث أعلنت الجماعة مساء الخميس، تنفيذ هجوم مماثل على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.