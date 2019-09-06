الاكثر مشاهدة - احذر هذا التصرف الخطير .. قتل عريس وعروسه يوم الزفاف وتحولت الفرحة إلى عزاء (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - تحول حفل الزفاف إلى مأساة، بعد فاجعة وفاة العروسين، حيث شيع الآلاف من أهالى قرية منشاة البدوى والقرى المجاوره التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، جثامين عروسى القرية وشقيقة العروس فى مشهد جنائزى مهيب وسط بكاء وعويل أقاربهم واصدقائهم وأبناء القرية.

ولقي العروسان مصرعهما وشقيقه العروس، وأصيب عم العريس باصابات خطيره اثناء الاحتفال بزفافهما حيث انقلبت السيارة "دوق 6524 ملاكى والتى يقودها عمه البادى محيى ابراهيم على طريق منشاة البدوى بالمنصورة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بمصرع عروسين وشقيقة العروس إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها أمام قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين أن العروس سارة جمعه ابراهيم، 19 عاما طالبة بالثانوية الازهرية والعريس، محمد ابراهيم محمد ٢٣ عاما (مجند)، وزينب جمعه 15 عاما شقيقه العروس اصيبوا بنزيف حاد وكسور ولفظوا انفاسهم داخل المستشفى، وتم التحفظ على السياره على ذمة تصرفات النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، حسبما أفاد موقع "صدى البلد". Advertisements ​​​​

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