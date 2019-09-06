شكرا لبحثكم عن خبر "ستّي الفلسطينية": فلسطينيون يكرّمون جداتهم دعما للنائبة الأمريكية رشيدة طليب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - منذ منتصف أغسطس/آب، راج بكثافة الرمز #MyPalestinianSitty (#ستي_الفلسطينية) بين مستخدمي تويتر وإنستاغرام الفلسطينيين حول العالم. ويقصدون بهذه العبارة نشرصور جداتهم اللواتي يعشن في المناطق المحتلة، لإظهار دعمهم للمنتخبة الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة طليب التي لم تستطع زيارة جدتها.

أطلقت حركة التضامن هذه في منتصف أغسطس/آب عندما جرى، بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منع النائبتين الأمريكيتين المنتخبتين، رشيدة طليب وإلهان عمر، المنتميتين للجناح اليساري للحزب الديمقراطي، من دخول الأراضي الإسرائيلية من طرف سلطات البلد. وذلك بسبب المواقف النضالية لهاتين السيدتين اللتين كانتا تعتزمان القيام بزيارة رسمية للقدس الشرقية والضفة الغربية.

بالفعل فإن رشيدة طليب، ذات الـ43 عاما، هي أول أمريكية من أصل فلسطيني تنتخب في مجلس النواب بالولايات المتحدة. وتشتهر هي وزميلتها إلهان عمر بدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل من الناحية الاقتصادية والثقافية والأكاديمية والسياسية، بغية إنهاء الاحتلال واستعمار الأراضي الفلسطينية للحصول على معاملة متساوية بين المواطنين اليهود وعرب إسرائيل وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين. ولكن منذ عام 2017، أقرت إسرائيل قانونا يجيز لها منع دخول أراضيها على أي شخص لديه مواقف مؤيدة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

وإزاء هذا الرفض، طلبت النائبة رشيدة طليب أولا الحصول على تصريح للذهاب إلى الضفة الغربية من أجل زيارة جدتها التي ما زالت تعيش هناك. وقد منحت لها، كما تقول السلطات الإسرائيلية، "لدواع إنسانية" ولكن بشرط واحد: ألا تروج لحملة مقاطعة إسرائيل. في نهاية المطاف، رفضت طليب الذهاب إلى هناك.

دعم صريح

ولم تتأخر النتيجة. فقد انهالت عبر الإنترنت صور الجدات الفلسطينيات أو "التيتات" كما ينادي الأحفاد جداتهم في فلسطين، من باب التضامن الصريح مع النائبة الأمريكية المذكورة غالبا في تغريدات مستخدمي الإنترنت الفلسطينيين.

In honor of @RashidaTlaib amazing sitty, here is #MyPalestinianSitty standing next to my mother sometime in the 80s. And my other sitty and seedo next to my dad (top right) and my uncle. pic.twitter.com/K0QBja6Tnk — Shaza (@shath_ao) August 17, 2019 "> Shaza@shath_ao In honor of @RashidaTlaib amazing sitty, here is #MyPalestinianSitty standing next to my mother sometime in the 80s. And my other sitty and seedo next to my dad (top right) and my uncle. In honor of @RashidaTlaib amazing sitty, here is #MyPalestinianSitty standing next to my mother sometime in the 80s. And my other sitty and seedo next to my dad (top right) and my uncle. pic.twitter.com/K0QBja6Tnk Advertisements — Shaza (@shath_ao) August 17, 2019 /photo/1 In honor of @RashidaTlaib amazing sitty, here is #MyPalestinianSitty standing next to my mother sometime in the 80s. And my other sitty and seedo next to my dad (top right) and my uncle. pic.twitter.com/K0QBja6Tnk — Shaza (@shath_ao) August 17, 2019 /photo/1 /photo/1/photo/1 "> ١٥٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

"على شرف جدة رشيدة طليب الرائعة، ها هي "ستي الفلسطينية" بجانب أمي ذات يوم بالثمانينيات. وجدتي وجدي الآخرين بجانب أبي (أعلى اليمين) وكذلك عمي."