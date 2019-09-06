شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : المذيعة الصنعانية المثيرة للجدل جيهان العزوة تظهر في مليونية الوفاء لدولة الامارات العربية المتحدة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت المذيعة الصنعانية جيهان العزوة في فعالية انفصالية بعدن. وظهرت المذيعة العزوة رافعة علم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الى جانب ناشطات من عدن بساحة المعلا اثناء مشاركتهن بفعالية الوفاء للامارات. Advertisements ونظم المجلس الانتقالي اليوم فعالية لشكر دولة الامارات العربية المتحدة. وهذه المرة الاولى التي تظهر فيها العزوة بفعالية تطالب بالانفصال لما عرف عنها انها وحدوية حتى النخاع ومن انصار الرئيس الراحل صالح.

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