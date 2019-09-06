شكرا لبحثكم عن خبر 101 فرنسية قُتلت على يدي شريكها في 2019.. شهادات عائلات فقدت بناتها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت فرنسا في حملة موسعة ضد العنف الزوجي ابتداء من اليوم 3 سبتمبر/أيلول وحتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني. إذ قتلت 101 فرنسية على أيدي شركاء حياتهن في 2019. وبهذه المناسبة، تعرض فرانس24 ريبورتاجات وشهادات نساء كن عرضة للعنف.

قتلت 101 من الفرنسيات منذ بداية العام الجاري نتيجة العنف ضد النساء. وتتطلع المنظمات المدافعة عن النساء أن تضع الحكومة، بمناسبة انطلاق الأيام الحكومية بدءا من اليوم الثلاثاء حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني حول العنف الزوجي، مخططا كبيرا بهذا الخصوص.

ودعت هذه المنظمات الحكومة الفرنسية إلى تخصيص حوالي مليار يورو لأجل ذلك. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب عند افتتاح الأيام الحكومية ضد العنف الزوجي- الذي تحول لظاهرة حقيقية، أصبحت تثير قلق المجتمع الفرنسي- عن خطة بـ 5 ملايين يورو من أجل إحداث 1000 سرير ومكان لإيواء الضحايا ويتوقع أن تعلن في الأيام المقبلة إجراءات عاجلة أخرى لوقف القتل ضد النساء من شركاء حياتهن.

وتجرى نقاشات حول هذه الظاهرة في مقر رئاسة الحكومة الفرنسية، بحضور وزراء التربية الوطنية والعدل والداخلية والإسكان وحماية الطفولة، إضافة إلى سكرتيرة الدولة من أجل المساواة بين النساء والرجال. ويحضر هذه النقاشات المنظمات المعنية وعائلات الضحايا.

جيلين.. قتلها زوجها أمام "أنظار ابنتيها"

التقت فرانس24 عائلة جيلين التي قتلت نتيجة العنف الزوجي. قالت شقيقتها ساندرين لفرانس24: "اسمها جيلين، وهي أختي الصغيرة. كانت بعمر الرابعة والثلاثين. قام شريك حياتها السابق بضربها وقتلها في الثاني والعشرين من أيلول/سبتمبر. لكنها توفيت في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر ألفين وسبعة عشر".

لقاء مع عائلة جيلين ضحية العنف الأسري Advertisements

وأضافت: "تشاجرت أختي مع شريكها، فضربها عدة مرات بعنف شديد، ثم قام الرجل برش الوقود عليها وأشعل النار بها، كل ذلك أمام ابنتيهما بعمر سبع سنوات فقط".

جولي.. أطلق عليها زوجها طلقتين

التقت فرانس24 والدي جولي ضحية عنف زوجي قتلها زوجها في كورسيكا في فرنسا. قالت والدتها فيوليتا دويب لفرانس24: "اسمها جولي، جولي أمور، كاسم مركب. قتلها شريك حياتها في الثالث من آذار/مارس ألفين وتسعة عشر، في ليلروس في كورسيكا. كانت بعمر الرابعة والثلاثين ولديها طفلان، في الثامنة والعاشرة".

لقاء مع عائلة جولي ضحية العنف الأسري

وتابع والدها: "صعد إلى الشقة، فتحت جولي له الباب، فأطلق عليها طلقة، ثم أطلق طلقة ثانية. بعد قليل، صعدت الجارة، ورأت الرجل ينزل السلالم".

إضافة إلى فرنسا، تواجه دول أوروبية أخرى نفس المشكلة. ففي إيطاليا مثلا، قتلت 120 امرأة خلال السنة الماضية، نتيجة العنف من قبل شركاء حياتهن. فرانس24 ستسلط الضوء على هذه الظاهرة من خلال ريبورتاجات وشهادات.

فرانس24