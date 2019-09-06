شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مسيرة للخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن ضابط في البحرية البريطانية لقناة سكاي نيوز البريطانية الاثنين أن بلاده تعتزم إرسال طائرات مسيرة للخليج. ويأتي ذلك في سياق التوتر السائد بالمنطقة بين مجموعة من الدول الغربية وإيران الذي اندلع على خلفية احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية لناقلة نفط إيرانية. وهذا، في خضم الخلافات بين طهران وواشنطن إثر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

في تطور جديد للأحداث بمنطقة الخليج على خلفية التوتر القائم بين إيران ومجموعة من الدول الغربية، أعلنت بريطانيا أنها تدرس إمكانية إرسال طائرات مسيرة إلى المنطقة، وفق ما نقلته قناة سكاي نيوز البريطانية عن ضابط كبير في البحرية البريطانية.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه الطائرات ستساعد في عمليات الاستطلاع، علما أن سفنا حربية بريطانية ترافق ناقلات البلد في مضيق هرمز منذ أن زادت شدة التوتر بين طهران ولندن، إثر احتجاز سلطات جبل طارق البريطانية سفينة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 في الرابع من يوليو/تموز.

وستعزز الطائرات المسيرة البريطانية في تحليقها لأجواء منطقة الخليج نظيرتَها الأمريكية التي تنشط في المنطقة منذ مدة. وقالت وسائل إعلام بريطانية إن هذه الطائرات البريطانية المسيرة توجد بالمنطقة وتقوم بمهمات في العراق وسوريا، وقد تكلف بمهمة جديدة بناء على النزاع مع طهران. وكانت بريطانيا قد دعت الجمعة إلى حشد الدعم الواسع ضد تهديدات الشحن في مياه الخليج.

البحرية الملكية البريطانية والتهديدات الإيرانية

احتجزت طهران سفينة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" بعد أسبوعين من احتجاز لندن السفينة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 في مضيق جبل طارق والتي أفرجت عنها الجمعة.

وقال وقتها وزير الدولة لشؤون الدفاع في الحكومة البريطانية، توبايس إيلوود، لشبكة "سكاي نيوز"، إن الحكومة تدرس "مجموعة خيارات" للرد على احتجاز إيران لسفينتها.

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واعترف إيلوود أن قدرات التدخل البريطانية محدودة، إذ أشار إلى أن "القوات البحرية الملكية صغيرة جدا على إدارة مصالحنا في العالم. إذا كان هذا ما نرغب فيه في المستقبل، فعلى رئيس الوزراء المقبل الإقرار بذلك".

وأضاف "إذا أردنا الاستمرار في لعب دور على الساحة الدولية، ولا ننسى أن التهديدات تتطور، (...) فعلينا الاستثمار بشكل أكبر في دفاعنا بما في ذلك في البحرية الملكية".

عقوبات أمريكية ضد السفينة أدريان داريا 1 الإيرانية

ولاتزال سفينة النفط الإيرانية التي أفرجت عنها السلطات البريطانية في جبل طارق تبحر في مياه المتوسط. وكانت أنباء قد تحدثت عن توجهها للرسو بأحد الموانئ اللبنانية، إلا أن بيروت نفت ذلك، وأكدت أنها لم تتلق أي طلب بخصوص هذا الأمر.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة أن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1 وعلى قبطانها بتهمة اختراقها للعقوبات المفروضة على سوريا عن طريق محاولة نقل نفط إليها.

وقالت الوزارة في بيان "أدريان داريا 1 تعتبر ملكية محظورة وفقا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية". وأضافت أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

فرانس24