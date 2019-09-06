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تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في أسواق العاصمة صنعاء

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - صنعاء

تشھد اسعار الخضروات و الفواكه في العاصمة صنعاء، تفاوتاً كبیراً، و ینشر موقع (الیمن العربي) أسعار أھم أصناف الخضروات و الفواكه واللحوم، في العاصمة صنعاء لیومنا هذا الجمعة، حسبما رصده مراسلنا:



ـ الطماطم = 450 ریالا

ـ البصل = 450 ریال

ـ البصل الأخضر = 100 ریال للعصبة الواحدة

ـ الكوسة =450 ریال

ـ الكوبش = 150 ریالا

ـ البطاطس = 400 ریال

ـ اللیمون = 100 ریال

ـ الخیار = 700 ریال

الباذنجان 400 =ریال

ـ الفلفل = 1000 ریال

ـ الجزر = 700 ريالاً

البیبار = 400 ریال

ـ الموز = 350 ریالا

ـ التفاح خارجي = 1000 ریال

ـ التفاح بلدي = 700 ریال

ـ البطیخ = 300 ریال

ـ الرمان مثلَّج = 1000 ریال

ـ البرتقال أبو سرة = 1000 ریال

ـ البرتقال عادي = 250 ریالا

ـ البرتقال الیوسفي = 1000 ریال

ـ الفرولة = 1500 ریال

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ـ الجوافة = 2000 ریال

ـ الكومثرى = 1000 ریال

ـ الشمام = 300 ریال

ـ اللحم الغنمي = 4500 ـ 4000 ریال للكیلو الواحد

ـ اللحم بقري = 4000 ریال

ـ الدقة بقري = 4000 ریال

ـ الدقة غنمي = ریال

ـ الدیرك = 3500 ریال

ـ الجحش = 1600 ريال

الثمد = 2000 ریال

ـ عنبریة = 3000 ریال

ـ البیاض = 1300 ریال

ـ ھامور = 1500ریال

ـ جمبري = 3000 ریال

ـ التونة = 2500 ریال

ـ السخلة = 4000 ریال

ـ البقط = 3000 ریال

ـ باغة = 600 ریال

ـ القد = 4000 ریال

ـ سولفش = 2000 ریال

ـ الغویزي = 2500 ریال

ـ أبو عیون = 3000 ریال

ـ اللخم = 2000 ریال

ـ الزینوب = 2500

ـ وبالنسبة إلى الدجاج، یباع بالحبة حسب الحجم، فھنا ما سعره 1200، ومن 1500، ومن 1700، ومن 200، و2500 و3000 ریال. مع الإشارة إلى أنه شھد ارتفاعا خلال الفترة الماضیة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف نتیجة لانھیار العملة المحلیة.

ـ أما البیض فیباع الطبق منه والذي یحتوي على 20 بیضة حالیا بـ 1500 ريالاً