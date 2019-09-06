شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وخطير جدا...المجلس الانتقالي يباغت الجميع ويقلب الطاولة على الامارات ويصدم ولي عهد ابوظبي بهذا الاعتراف الرسمي الذي جعل الرئيس هادي يرقص فرحا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7912540سبب الاعتراف بشرعية الرئيس هادي الذي ادلى به القيادي احمد بن بريك صدمة كبيرة لولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد الذي يجاهر بالعداء السافر للرئيس هادي وشرعيته.

فقد أكد اللواء احمد سعيد بن بريك رئيس ما يسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، وقوف قيادة المجلس إلى جانب شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

جاء ذلك في كلمة القاها رئيس جمعية الانتقالي، اليوم الخميس أمام الجماهير المحتشدة في ساحة مليونية الوفاء للإمارات بمديرية المعلا في العاصمة عدن.

مؤكدا بأن “المجلس الانتقالي يسعى في نهاية المطاف لتحقيق حلم شعب الجنوب في إقامة فيدرالية حديثة ونؤكد لكم انه ضمن ادبياتنا و رؤانا المعمدة بدم الشهداء سنشكل دولة النظام والقانون والعدل من خلال قيام الاقاليم للمحافظات الجنوبية”.

واختتم بالقول،: “نحن بينكم بعد تلك الأزمة والفتنة التي بدأت تنجلي بلقاء وفدنا برئاسة الرئيس الزبيدي في جدة مع القيادة في السعودية بعد ان لبى الدعوة الصادقة الأمينة من قبل خادم الحرمين و ولي عهده للحوار لنكون مع التحالف والرئيس الشرعي في خندق واحد لمواجهة المشروع العربي بعيدا عن امراء الحرب الفاسدين وتحقيق الأهداف التي من اجلها جاء التحالف”.7912540