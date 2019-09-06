شكرا لقرائتكم خبر عن اشجع وزير شمالي في الشرعية يثلج صدور كل ابناء الجنوب ويواجه هادي والجنرال الاحمر بكل قوة ويطالبهم بوقف هذه الكارثة المرعبة لكل جنوبي ( صورة + الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3287752هاجم في الحكومة اليمنية الشرعية، بيان "هيئة علماء اليمن" التي دعت لمواجهة المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية.

وقال وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، في تغريدات على صفحته بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إن "‏استدعاء الفتوى الدينية في قضايا سياسية داخلية بين أهل الملة الواحدة يضعف الشوكة، ويفقد الخطاب الديني قداسته ومقامه الرفيع، ويجعله يخبط في وحل السياسة."

وأشار الى أنه "ليس في الإسلام كهنة ولا رجال دين، لذا أصبح تحديد حدود الفتوى في المجال العام من المصالح العامة".

Advertisements

ونوه عسكر بامتلاك الدولة الحديثة قواعد للحفاظ على التوازن بين السلطات، وإقامة العدل.

وكانت الهيئة اعتبرت أن تمرد مليشيا ما يسمى بـ المجلس الانتقالي على السلطة الشرعية اليمنية، والاعتداء على الجيش والأمن ومؤسسات الدولة، يعد خروجاً على ولي الأمر الشرعي، مذكّرة بأن ذلك التمرد يمثل أكبر خدمة للمليشيا الانقلابية الحوثية، وللمشروع الإيراني الذي يسعى للهيمنة على اليمن والمنطقة.

3287752