شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل فتحي بن لزرق يعلق على بيان السعودية وهذا ما قاله ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2548305علق الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق على بيان السعودية الذي صدر مساء اليوم حول احداث عدن . وقال بن لزرق في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر رقدها أبابيل نت: البيان السعودي الاخيرجيد،لكنه سيكون مطمئن للشعب اليمني متى ماتحول الى أفعال على الارض. واضاف، المهم الا تبتلع الحكومة اليمنية الطُعم وتذهب دونما افعال على الأرض صوب مفاوضات مع الانتقالي استنادا الى دعم معنوي يمكن ان يُحدثه البيان السعودي الاخير لامفاوضات قبل ترجمة البيان لفعل على الارض. وكانت قد اصدرت المملكة العربية السعودية بيانا مفصلا وواضحا ولا فيه اي التباس بمواقفها الثابتة والصادقة مع استقرار وسلامة ووحدة اليمن. ووضعت السعودية النقاط على الحروف في البيان الذي اصدرته مساء اليوم الخميس وهنا نوجز لكم ابرز النقاط وباختصار كالتالي: 1. لا بديل للشرعية والحكومة المعترف بها دوليا. 2. استعادة معسكرات ومؤسسات الدولة للحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات اليمنية. 3. رفض التصعيد في عدن بين الانتقالي والشرعية. 4. رفض محاولة ايجاد واقع جديد باستخدم القوة . 5. استمرار دعم الرئيس هادي وحكومة معين عبدالملك. 6. الانخراط في حوار جدة بشكل عاجل .

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