أكاديمية سعودية شهيرة لا تستبعد تصفية ابن سلمان لسعود القحطاني: فعلها ابن سعود من قبل مع قاتل جدي

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت الأكاديمية السعودية البارزة الدكتورة مضاوي الرشيد، إنها لا تستبعد ولا تستغرب سيناريو تصفية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمستشاره سعود القحطاني، بعد تداول أنباء غير مؤكدة بخصوص هذا الأمر.

وقالت “الرشيد” في تغريدة لها بتويتر رصدتها (وطن):”لن استغرب ان قتل م ب س القحطاني ليتخلص منه بعد مقتل خاشقجي – أسلوب سعودي متداول منذ زمن -“

لن استغرب ان قتل م ب س القحطاني ليتخلص منه بعد مقتل خاشقجي - أسلوب سعودي متداول منذ زمن - فعلها ابن سعود عندما قتل قاتل جدي محمد طلال الرشيد عام ١٩٥٢ وقالوا ان القاتل انتحر https://t.co/Ym3vyO0Tzj — Madawi Al-Rasheed (@MadawiDr) August 29, 2019

لن استغرب ان قتل م ب س القحطاني ليتخلص منه بعد مقتل خاشقجي - أسلوب سعودي متداول منذ زمن - فعلها ابن سعود عندما قتل قاتل جدي محمد طلال الرشيد عام ١٩٥٢ وقالوا ان القاتل انتحر It's been over 24 hours since I tweeted this, about Saud Al Qahtani's fate. Many fine journalists have been on it since. There's been no official confirmation, but perhaps more importantly for me, no refutation either. At this point I'm choosing to post a thread with what I know: https://t.co/EJ0xNHpDjO — İyad el-Baghdadi | إياد البغدادي (@iyad_elbaghdadi) August 28, 2019 ">

