شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل: صدور قرار ملكي صادم يسفر عن توجيه ضربة مؤلمة وغير متوقعة لـ"الإمارات" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت صحيفة "القدس العربي" إن الأردن أقدم على خطوة دبلوماسية كشفت عن تضامن المؤسسة الملكية مع الأميرة هيا بنت الحسين، الهاربة من زوجها نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وكشفت الصحيفة عن تعيين الخارجية الأردنية للأميرة دبلوماسية في سفارة بلادها في لندن، الأمر الذي يمنحها حماية قانونية ملزمة بالمملكة المتحدة، ويساعدها في إطار النزاع مع ابن راشد

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ولفتت إلى أن التصرف جاء بنصيحة قانونية من فريق الأميرة، وذلك بعد تلويح ابن راشد في بداية النزاع بسحب مليارات تعود لاستثماراته في لندن.

في المقابل نصح المستشارون القانونيون ابن راشد بأن لا يحاول الضغط ماليا واقتصاديا على الحكومة البريطانية، لأن الحكومة لا تستطيع التصرف في القضايا القانونية والقضاء>