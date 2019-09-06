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سفير المملكة لدى اليمن: جهود السعودية والإمارات ركيزة أساسية في حل أزمة الجنوب

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الجمعة، إن جهود المملكة والإمارات الركيزة الأساسية في إنهاء الأزمة في بعض محافظات جنوب اليمن.



وغرد آل جابر، قائلا إن اهتمام المملكة ودول التحالف العربي منصب على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم الحكومة الشرعية.

وأضاف "المملكة تقدر تضحيات وبسالة أبناء الجنوب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في كل الجبهات. أبناء الجنوب اليمني يمثلون مع إخوانهم في كافة القوى الوطنية اليمنية رأس الحربة في صدر المشروع الإيراني الخبيث في اليمن".

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وأكد أن "المملكة تدرك أبعاد وتعقيدات القضية الجنوبية وتأثيرها على مجريات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة"، كما تدرك "الصعوبات التي يواجهها أطراف حوار جدة وتثمن حرص الجميع على الحوار وتجنب إراقة الدماء".

وكانت السعودية أعلنت أنها تتابع التطورات الأخيرة في عدن ومحافظات جنوب اليمن، وعبرت عن أسفها لنشوب "الفتنة بين الأشقاء في اليمن".

وأكدت المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن، تعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة"، مشيرة إلى أنها "لن تتوانى عن التعامل معها بكل حزم".