عاجـــل : الكشف عن الشخص الذي يقود الان الهجوم المسلح على القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق

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عدن - ياسمين التهامي - 8409460هاجم مسلحون يتبعون ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي القوات السعودية المتمركزة في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن

وقال شهود عيان لموقع "صوت المغتربين" ان مسلحون يقودهم مختار النوبي ، وهو احد قيادات الحزام الامني ، قامو بمهاجمة القوات السعودية في قصر معاشيق ردا على بيان الرياض المؤيد للحكومة الشرعية والمطالب بتسليم المعسكرات ومرافق الدولة لها . وكانت المملكة العربية السعودية قد اصدرت مساء اليوم بياناً طالبت فيه مليشيات الانتقالي بتسليم مؤسسات الدولة التي احتلتها في عدن للحكومة الشرعية. وتعهدت المملكة باستمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. 8409460

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