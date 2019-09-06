شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ اندلاع الحرب في اليمن ..محمد الحوثي يفاجيء الجميع ويمتدح حاكم دبي ويثلج صدره بهذا الوصف الرائع ..لن تصدق ماذا قال الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8055488علق عضو المجلس السياسي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، على رسائل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول تشويه سمعة دولة الإمارات. وقال الحوثي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد؟ ويستمرون في التغريد على التويتر؟". نص التغريدة لماذا يبحث بعض الإماراتيين عن مبرر لكسر هيبة الشيخ محمد بن راشد ويستمرون في التغريد على التويتر؟ هل هو نتيجة لخلاف مدعوم من أبوظبي أم ماذا؟ يبدو لي أن رسالته كانت عقلانية ويجب عليهم احترامها بغض النظر عن أي شيء آخر. واقول للشيخ محمد ليست التغاريدمن شوهت صورة الإمارات بل الحروب وتابع: "وأقول للشيخ محمد ليست التغاريد من شوهت صورة الإمارات بل الحروب". وكان الشيخ محمد بن راشد بعث بعدد من الرسائل التي وجهها لمواطني ومسؤولي الإمارات العربية المتحدة، شدد فيها على حماية سمعة الدولة، لافتا إلى عدم السماح بالعبث بإرث مؤسس الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤكدا أن صورة الإمارات والإماراتي لابد أن تبقى ناصعة كما بناها وأرادها زايد. وذكر أن العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي يأكلان من منجزات تعبت آلاف فرق العمل من أجل بنائها، مشيرا إلى أن سُمعة دولة الإمارات ليست مشاعا لكل من يريد زيادة عدد المتابعين.

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