شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الكشف عن قرار صارم اتخذته السعودية ضد "هاني بن بريك" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3634968كشف مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، عن قرار اتخذته المملكة العربية السعودية، ردا على تصريحات هاني بن بريك مطلع الشهر الماضي والذي أظهر فيها تحديا واضحا

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وقال الرحبي في تغريدات على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "بعد تحدي هاني بن بريك للسعودية ورفض التعاطي مع بيانها في 10من أغسطس ورفض الانسحاب وتسليم المعسكرات والمقار الحكومية التى احتلتها المليشيات التابعة له، رفضت المملكة طلب أن يكون هاني بن بريك ضمن وفد ما يسمى المجلس الانتقالي الذي زار جدة منتصف أغسطس والزيارة الأخيرة".

وأضاف: "بعد بيان التحالف العربي في 10اغسطس خرج الإرهابي هاني بن بريك وتحدى المملكة العربية السعودية وقال لن نسلم أي مقر أو معسكر وقال لا تهددونا بالطيران وقال إن الحوثي صمد خمس سنوات وهو سيصمد أيضا في تحدي واضح للمملكة وبيانها هل سيخرج اليوم ويتحدى المملكة للمرة الثانية؟".3634968