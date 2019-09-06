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عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلامي سعودي يعيد نشر فيديو قديم للأمير محمد بن سلمان ..شاهد ماذا قال عن اليمن قبل ان يصبح ولياً للعهد

اعاد الاعلامي السعودي منصور الخميسي نشر فيديو لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يتحدث فيه عن اليمن ويصفها بأصل العرب. وفي تعليقه على الفيديو الذي رصدة موقع "صوت المغتربين" قال الاعلامي الخميسي ان هذا هو موقف الأمير محمد بن سلمان من اليمن منذ أن كان ولياً لولي العهد حتى الآن.. لايمكن التخلي عن عمق العرب اليمن . Advertisements ويعود تاريخ الفيديو الذي تم تداولة اليوم منتصف العام 2017 عندما استقبل الامير محمد بن سلمان مشايخ اليمن وكان حينها مازال ولياً لولي العهد الامير محمد بن نايف ووزيرا للدفاع . وقال الامير محمد بن سلمان حينها لمشايخ اليمن أن الرياض «تنظر لليمن على أنه العمق الاستراتيجى للأمة العربية».

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