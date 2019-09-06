شاهد فتيات سعوديات يقمن بهذا العمل الصادم في شوارع جدة وبهذا الشكل الفاضح امام المارة .. (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - 8729411أحدثت حفلة الفرقة الكورية سوبر جونيور خلال موسم جدة ضمن فعاليات هيئة الترفيه بالسعودية والتي يترأسها المستشار تركى آل الشيخ، ازدحامًا شديدا في شوارع مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، في مشهد غير معتاد وغير مألوف في السنوات الأخيرة.





كما أثارت الفرقة موجة غضب واسعة بين السعوديين بعد ظهور فتيات المملكة في مشاهد صادمة تخطين فيها الحياء وعادات وتقاليد السعودية المحافظة.



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