شكرا لقرائتكم خبر عن تتخطى الحدود الحمراء .. فنانة لبنانية شهيرة تنشر صورها ”بدون ملابس” .. وهكذا كانت النهاية ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3014443ما زالت الفنانة اللبنانية، قمر، تثير الجدل، بتخطيها الحدود الحمراء، وذلك عبر نشر صور "جريئة" و"غير لائقة" على حسابها الرسمي على "إنستجرام" .

وشاركت الفنانة قمر متابعيها بصور جديدة لها ببيكيني جريء بطبعات جلد النمر، كما ارتدت قمر بلايزر بيضاء اللون ونظارات شمسية، ووقفت قمر بوضعية مثيرة.

وأثارت الصور ضجة على "إنستجرام"، إذ نالت إعجاب الآلاف .

ودائماً ما تنشر قمر صوراً تتخطى الحدود على حسابها، فبعد ظهورها من دون ثياب مغطية صدرها بيديها وذلك خلال وجودها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، نشرت صورة ظهرت فيها وهي تخلع ثيابها وتستعرض ملابسها الداخلية ما عرضها للانتقادات ولهجوم عنيف .

يُشار إلى أن قمر عادت من الولايات المتحدة منذ 10 أيام، حيث استأنفت اليوم نشاطها الفني .

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ما زالت الفنانة اللبنانية، قمر، تثير الجدل، بتخطيها الحدود الحمراء، وذلك عبر نشر صور "جريئة" و"غير لائقة" على حسابها الرسمي على "إنستجرام" .

وشاركت الفنانة قمر متابعيها بصور جديدة لها ببيكيني جريء بطبعات جلد النمر، كما ارتدت قمر بلايزر بيضاء اللون ونظارات شمسية، ووقفت قمر بوضعية مثيرة.

وأثارت الصور ضجة على "إنستجرام"، إذ نالت إعجاب الآلاف .

ودائماً ما تنشر قمر صوراً تتخطى الحدود على حسابها، فبعد ظهورها من دون ثياب مغطية صدرها بيديها وذلك خلال وجودها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، نشرت صورة ظهرت فيها وهي تخلع ثيابها وتستعرض ملابسها الداخلية ما عرضها للانتقادات ولهجوم عنيف .

يُشار إلى أن قمر عادت من الولايات المتحدة منذ 10 أيام، حيث استأنفت اليوم نشاطها الفني .3014443