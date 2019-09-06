شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو..الرئيس هادي يخرج عن صمته ويصعق الملك سلمان وولي عهده ويحذر أمريكا من كارثة لن يسلم منها احد في حال جرى حوار سري سعودي - حوثي بعيدا عن الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2799900أكد الرئيس عبدربه منصور هادي، الخميس 5 سبتمبر، ان ”الانتخابات الرئاسية هي السبيل لتحقيق السلام“، في رد واضح على تحركات أمريكا لاجراء محادثات مع الحوثيين.

جاء ذلك، خلال لقاء الرئيس ”هادي“ بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال ”هادي“: "سنظل دوماً دعاة سلام ونسلك كل السبل المؤدية الى تحقيقه انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه وطنا وشعبنا وفي إطار الثوابت الوطنية والانتخابات الرئاسية والمرجعيات الثلاث".

وأكد الرئيس على عمق العلاقة بين اليمن والولايات المتحدة والمبنية على التعاون والشراكة الاستراتيجية وخاصة في مكافحة الإرهاب والتدخلات الإيرانية بالمنطقة وتأمين الملاحة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الموالية لإيران، وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

ونوه الى تحذيراته المبكرة من التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة وسعيها للسيطرة على الملاحة وزعزعتها للأوضاع في مضيق هرمز وباب المندب وهذا ما نشهده اليوم واقعاً معاشاً.

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من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجي الأمريكي دعم بلاده لليمن ووحدته وثوابته ودعم المرجعيات الثلاث ودعم شرعية الرئيس ومواقفه في هذا الإطار ومواجهة التطرف والإرهاب.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي والسفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي تيموثي ليندر كينج.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ”ديفيد شينكر“ قوله: "نحن نركز بشدة على محاولة إنهاء الحرب في اليمن".

وأضاف: "نجري أيضًا محادثات مع الحوثيين قدر الإمكان، لمحاولة إيجاد حل تفاوضي مقبول من الطرفين للصراع."

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت يوم 27 أغسطس الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على مبادرة خاصة بإطلاق مفاوضات سرية مباشرة في سلطنة عمان، بين السعودية من جهة والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى لوقف الحرب في اليمن.

وأوضحت الصحيفة أن "مبادرة ترامب" تهدف إلى دفع السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى التفاوض مع الحوثيين من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار في اليمن، وسط زيادة المخاوف من اندلاع نزاع أوسع على خلفية تصاعد التوتر مع إيران.2799900