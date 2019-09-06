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عدن - ياسمين التهامي - مروان الغفوري يكشف عن الأمر الجوهري الذي ورد في البيان السعودي لأول مرة منذ 2015

علق الكاتب اليمني المعروف مروان الغفوري، على بيان السعودية بخصوص الأحداث التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن. وقال الغفوري في تغريدات على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن "السعودية التي أصدرت بيان اليوم، ردا على مهرجانات الإمارات في الجنوب، هي سعودية منفعلة، غاضبة، وتعي مشاكلها". Advertisements وأضاف: "رفضت المشهد الراهن في الجنوب، اعتبرته تهديدا مباشرا لأمنها، قالت إنها لن تقف مكتوفة الإيدي حياله، وأمرت بأن تعود الدولة إلى عدن". وتحدث الغفوري بلسان البيان السعودي قائلا: "نحن أصحاب الدور التاريخي في اليمن، مهمتنا الحفاظ عليه وعلى وحدته، لا سلطة سوى لنظام هادي، من يزعزع تلك السلطة يزعزع أمن المملكة، نرفض أي وضع في الجنوب لا يخضع لسلطة هادي، سنستخدم القوة لإعادة الوضع إلى سابق عهده، لا بد من عودة جيش وسلطات هادي إلى عدن". كما تحدت عن "ما هو جوهري في بيان السعودية وهو انفرادها، لأول مرة منذ 2015، بالحديث عن أمنها الخاص، وتعهدها المنفرد (هي، وليس التحالف كما جرت العادة) باستخدام قدراتها في الدفاع عن أمنها وعن حليفها (وهو هادي هذه المرة، وليس أحدا سواه)".

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