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الوفاة رقم 137.. قتل معتقل جديد تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي

الجمعة 6 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

توفي أحد المعتقلين والمخفيين قسريا، الخميس، في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، متأثرا من عمليات التعذيب الوحشي التي تعرض لها، بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله.



وأفادت مصادر محلية، إن المعتقل علي عبدالله حسن العمار توفي ، الخميس، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي ميليشيا الحوثي، والإهمال صحياً طوال فترة اعتقاله.

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وتعرض المعلم والتربوي علي العمار الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل ثلاثة أعوام، لأصناف من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل، وينتمي العمار بحسب المصادر إلى مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، وكان يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس.

وبوفاة العمار يكون عدد المعتقلين الذين توفوا في سجون ميليشيات الحوثي قد ارتفع إلى 137 معتقلا.