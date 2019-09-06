- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
الوفاة رقم 137.. قتل معتقل جديد تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
توفي أحد المعتقلين والمخفيين قسريا، الخميس، في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية، متأثرا من عمليات التعذيب الوحشي التي تعرض لها، بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله.
وأفادت مصادر محلية، إن المعتقل علي عبدالله حسن العمار توفي ، الخميس، في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي ميليشيا الحوثي، والإهمال صحياً طوال فترة اعتقاله.
وتعرض المعلم والتربوي علي العمار الذي اختطفته ميليشيات الحوثي قبل ثلاثة أعوام، لأصناف من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل، وينتمي العمار بحسب المصادر إلى مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن، وكان يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس.
وبوفاة العمار يكون عدد المعتقلين الذين توفوا في سجون ميليشيات الحوثي قد ارتفع إلى 137 معتقلا.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الوفاة رقم 137.. قتل معتقل جديد تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.