شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الشرعية الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي ..مركز بريطاني شهير يتنبأ بمصير كارثي ونهاية مرعبة للرئيس هادي تشبه نهاية القذافي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 3884754كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، عن مصير الكارثي والنهاية المرعبة التي تنتظر الرئيس هادي والحكومة الشرعية في اليمن.

وكتب أمجد طه، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “‏كونِك حكومة شرعية معترف بها دولياً لا يعني أنك منزهه من الخطأ والعيب والجريمة والإختراق”.

وتابع: “فحكومة كوريا الشمالية شرعية وكانت حكومة القذافي معترف بها دولياً…وعُوقِبت الأولى وانتهى الآخر”.

وأشار إلى السبب، قائلا: “أخطاء واختراق رفضوا الاعتراف به ومكابرتهم على الحوار مع اخوتهم الكرام”.3884754