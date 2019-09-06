شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفض الشرعية الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي ..مركز بريطاني شهير يتنبأ بمصير كارثي ونهاية مرعبة للرئيس هادي تشبه نهاية القذافي والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 3884754كشف الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط، أمجد طه، عن مصير الكارثي والنهاية المرعبة التي تنتظر الرئيس هادي والحكومة الشرعية في اليمن.
وكتب أمجد طه، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “كونِك حكومة شرعية معترف بها دولياً لا يعني أنك منزهه من الخطأ والعيب والجريمة والإختراق”.
وتابع: “فحكومة كوريا الشمالية شرعية وكانت حكومة القذافي معترف بها دولياً…وعُوقِبت الأولى وانتهى الآخر”.
وأشار إلى السبب، قائلا: “أخطاء واختراق رفضوا الاعتراف به ومكابرتهم على الحوار مع اخوتهم الكرام”.3884754
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رفض الشرعية الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي ..مركز بريطاني شهير يتنبأ بمصير كارثي ونهاية مرعبة للرئيس هادي تشبه نهاية القذافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.