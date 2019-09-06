شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. السعودية تفاجئ الجميع وتكشف المصير المرتقب للمدرعات الاماراتية التي وصلت عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 6450358أكد المحلل العسكري السعودي، الدكتور على التواتي، بأن "المدرعات التي وصلت لعدن لن تفرض أمراً واقعاً ولن تقيم دولة"، في إشارة إلى المدرعات الإماراتية التي وصلت، الأربعاء، كتعزيزات إلى مليشيا الانتقالي الجنوبي.

عاجل.. السعودية تفاجئ الجميع وتكشف المصير المرتقب للمدرعات الاماراتية التي وصلت عدن

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وأضاف التواتي في تغريدة للتو على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "المدرعات ستتحول إلى زبدة في أيدي المرتزقة الجبناء من أبو 300 دولار إن حاولوا محاربة وحوش الجبال الذين عجز عنهم كافة الغزاة من الرومان لمن يحاولون الان من الاجانب بسط نفوذهم على جزء منه".

وفي تغريدات أخرى قال المحلل العسكري السعودي، بأن حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لن ترضى واقعاً مفروضاً بقوة السلاح والغوغائية في اليمن.

وتابع: "من لا بفهم عليه أن يبحث عمّن يفهمه.. لا بديل للشرعية في اليمن".6450358