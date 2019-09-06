في أول رد على البيان.. قيادي في الانتقالي يهاجم السعودية ويقول "لن نتقيد بالبيانات"

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عدن - ياسمين التهامي - 4320990وقال فضل الجعدي – الأمين العام للمجلس الانتقالي – مخاطبا السعودية: "إرادة الشعب يا هؤلاء لا تقيدها بيانات او مواقف دولة هنا وهناك". لافتا "أن قناة الحدث ومحلليها جعلوا بيان المملكة وكأنه قرآن منزل".



وأضاف في – تغريدة على حسابة في تويتر – "شعبنا في الجنوب اتخذ قراره وسيستمر في السير على درب تحقيقه مهما بلغت المصاعب".

وأشار "ستعود المملكة إلى العقل واحترام حق الشعب في تقرير مصيره بنفسه ولا وصاية عليه". وهذا يعد أول موقف علني رافض للبيان السعودي من قبل قيادي رفيع بالانتقالي الإماراتي.



وكانت السعودية أعلنت في يبان لها الخميس عن رفضها التام للتصعيد الأخير في عدن، وضرورة استعادة معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية - والتي تم السيطرة عليها من قبل مليشيا الانتقالي المدعوم اماراتيا - للحكومة الشرعية بعدن.



وأعربت عن أسفها للتطورات الأخيرة في مدينة عدن اليمنية "رفضها التام للتصعيد الأخير والمسار الذي اتجهت إليه الأحداث، والآثار التي ترتبت عليها، وعدم الاستجابة لندائها السابق بوقف التصعيد والتوجه نحو الحوار"4320990

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