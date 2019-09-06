شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويعلن انطلاق المعركة الفاصلة بقيادة عيدروس الزبيدي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 8036328كشف السياسي الجنوبي البارز والمقرب من قيادات المجلس الانتقالي أحمد الصالح، بعد صدور البيان الأخير للمملكة العربية السعودية، عن اعلان القوات المسلحة الجنوبية التعبئة العامة من أجل المعركة الفاصلة والحاسمة مع قوات الحكومة الشرعية.

وقال أحمد الصالح في تصريح له، إن القوات المسلحة الجنوبية تعلن التعبئة العامة للمعركة الفاصلة والحاسمة مع قوات الشرعية، وأن القبائل الجنوبية اعلنت النفير العام لحشد المقاتلين.

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وأشار الصالح إلى أن اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي سيتوجه من السعودية إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 72 ساعة .. مشيراً إلى أنه لا خيار امام شعب الجنوب الا المواجهة العسكرية وليس لديهم ما يخسرونه أكثر مما خسروه مسبقا.

ويمثل هذا الإعلان تحدياً مباشراً وصريحاً من المجلس الانتقالي الجنوبي للمملكة العربية السعودية ولقيادتها بعد صدور البيان الأخير الذي عبرت فيه عن رفضها التام للتصعيد مطالبة بسرعة فض الاشتباك ووقف اطلاق النار.

كما طالبت المملكة المجلس الانتقالي الجنوبي بسرعة تسليم المعسكرات ومقرات مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للحكومة الشرعية مؤكدة على موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها.8036328