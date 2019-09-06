ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعيه غير المصرحة بصنعاء

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365- صنعاء
ضبطت وحدة مكافحة التهريب التابعة لقوات النجدة بمديرية صعفان – محافظة صنعاء 50 كرتونا من الأدوية المتنوعة الغير مصرحة ، كانت على متن سيارة نوع هايلوكس ، متجهة للعاصمة.
وفي نفس المديرية ضبطت وحدة مكافحة التهريب 6 كراتين و108 علبة مبيدات زراعية مهربة ، كانت على متن سيارة هايلوكس متجهة إلى العاصمة وذلك بحسب ما افادت به السلطات الأمنية بالمحافظة والتي قالت انه تم ايصال الكميات المضبوطة الى الجهات المختصة .
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