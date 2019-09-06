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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مروان الغفوري يكشف عن الأمر الجوهري الذي ورد في البيان السعودي لأول مرة منذ 2015

علق الكاتب اليمني المعروف مروان الغفوري، على بيان السعودية بخصوص الأحداث التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية تؤدب هاني بن بريك وتتخذ ضده هذا القرار • فيروس خطير يغزو منطقة حساسة لهذة الفنانة السعودية الشهيرة ..شاهد • عاجـــل : الكشف عن الشخص الذي يقود الان الهجوم المسلح على القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق شاهد : سعودية تدعو الفتيات للزواج من شباب هذه الدولة العربية .. وتبوح بـ(الأسرار الداخلية) مع زوجها وما حدث معها في المطعم قبل الذهاب للحمام(فيديو) Advertisements • “شاهد” نبوءة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز “السوداء” تتحقق.. ما علاقة ابن سلمان؟ • عاجـــل : عيدروس الزبيدي يرد علي بيان السعودية ويعلن التحدي ويبدأ باتخاذ اول خطوات التصعيد الميدانية • عاجـــل : المجلس الانتقالي يعلن التعبئة العامة ، ويرد على بيان السعودية :«لم يعد لدينا ما نخسره» • ماذا قال العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ل محمد بن سلمان عندما وقف أمامه قبل خمس سنوات .. شاهد كيف تحققت نبوءة الملك الراحل ..(فيديو) ---------------------------------------- وقال الغفوري في تغريدات على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي"، بأن "السعودية التي أصدرت بيان اليوم، ردا على مهرجانات الإمارات في الجنوب، هي سعودية منفعلة، غاضبة، وتعي مشاكلها". وأضاف: "رفضت المشهد الراهن في الجنوب، اعتبرته تهديدا مباشرا لأمنها، قالت إنها لن تقف مكتوفة الإيدي حياله، وأمرت بأن تعود الدولة إلى عدن". وتحدث الغفوري بلسان البيان السعودي قائلا: "نحن أصحاب الدور التاريخي في اليمن، مهمتنا الحفاظ عليه وعلى وحدته، لا سلطة سوى لنظام هادي، من يزعزع تلك السلطة يزعزع أمن المملكة، نرفض أي وضع في الجنوب لا يخضع لسلطة هادي، سنستخدم القوة لإعادة الوضع إلى سابق عهده، لا بد من عودة جيش وسلطات هادي إلى عدن". كما تحدت عن "ما هو جوهري في بيان السعودية وهو انفرادها، لأول مرة منذ 2015، بالحديث عن أمنها الخاص، وتعهدها المنفرد (هي، وليس التحالف كما جرت العادة) باستخدام قدراتها في الدفاع عن أمنها وعن حليفها (وهو هادي هذه المرة، وليس أحدا سواه)".

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