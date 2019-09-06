شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يكشف عن اختفاء قسري لعدد كبير من جنود الإمارات خلال معركة مع اليمن .. ويناشد هذه الشخصية بالتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 9251967كشف الفريق الاماراتي ضاحي خلفان، عن اختفاء قسري لعدد كبير من الجنود الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد معركة خاضها يمنيون عبر حملات إعلامية متتالية كشفت جرائم الإمارات وفضحت إرهابها في اليمن. وفي تغريدة المنهزم ، قال خلفان "انسحاب المغردون الاماراتيون من تويتر بهذا العدد أمر محزن يضعنا في آخر قوائم الدول العربية في حرية التعبير". Advertisements وأضاف قائلا: "ابدا لم تكن الرسالة للمغرد الرصين ابدا...المدافع بفكره وقلمه عن سمعة الإمارات". ووجه الخلفان مناشدة لحاكم دبي بالتدخل قائلا: "اقولها وانا اتحمل مسؤولية ما اقول..منذ عرفنا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحترم الرأي الشخصي".9251967

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