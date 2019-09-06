- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
سفارة أمريكاباليمن: التحالف الدولييعمل على إنهاء قدرات داعش
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
باركت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، انضمام اليمن إلى التحالف الدولى ضد تنظيم داعش الإرهابي، مشيرة إلى أن التحالف يعمل على إنهاء قدرات تنظيم داعش الإرهابى فى تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وأعربت السفارة الأمريكية فى اليمن، فى تغريدة نشرتها بصفحتها الرسمية على موقع التدوينات المصغرة تويتر، أوردتها قناة العربية الحدث الإخبارية، عن تهانيها لليمن الذى أصبح العضو الحادى والثمانين فى التحالف الدولى ضد داعش.
وأشارت السفارة إلى أن الجميع فى التحالف سيعمل معا لهزيمة داعش وإنهاء قدراتها على تمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية ونشر دعايتها السامة.
وأعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الشهر الماضى، انضمامها إلى التحالف الدولى ضد داعش، بعد خمس سنوات على إنشائه.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر سفارة أمريكا باليمن: التحالف الدولي يعمل على إنهاء قدرات داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.