شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اشهر مذيع يمني مخضرم في قناة اليمن الرسمية ونقابة الصحفيين تصدر بيان نعي ( سيرة ذاتيه ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 7728671 نعت نقابة الصحفيين اليمنيين المذيع الإعلامي الكبير والمخضرم أحمد محمد الذهباني أحد قيادات نقابة الصحفيين اليمنيين الذي وآفته المنية أمس الخميس بعد معاناة مع المرض. ويعد المذيع والاعلامي الكبير " أحمد الذهباني " من أوائل الاعلاميين الذين اسسوا التلفزيون اليمني الرسمي وعرف بحضوره الجذاب وطريقة تقديمة الشيقة للبرامج المنوعة ومن ابرزها مجلة التلفزيون كما كان أول اعلامي يقدم تحقيقات استقصائية جريئة من خلال برنامج " صورة " الذي سلط الضوء على ممارسات فساد في مختلف قطاعات الحكومة . وشغل الذهباني قبل وفاته بفترة قصيرة منصب مدير مكتب قناة اليمن في الرياض .7728671

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