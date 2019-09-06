شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي سعودي : رد الانتقالي على بيان السعودية تحدي وسيدفع ثمنه غالياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 5135158قال إعلامي سعودي إن رد بعض قيادات المجلس الانتقالي بيان المملكة العربية السعودية بإعلانهم التعبئة والنفير العام هو تحدي للملكة وسيدفعون ثمنه غالياً . وأكد الإعلامي منصور الخميس أن هذا الإعلان الذي جاء بعد بيان السعودية يبين خيبة الأمل في المجلس الانتقالي ومسعاهم في المضي على ما جاء به البيان . وهدد الإعلامي السعودي منصور الخميس المجلس الانتقالي بأنهم سيدفعون الثمن غالياً جراء هذا التحدي للملكة العربية السعودية .5135158

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