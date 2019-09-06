عاجل : الطيران المسير يقصف اهداف مهمة في خميس مشيط بعسير

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ قبل قليل عدة هجمات بعدد من طائرات قاصف 2k على هدف عسكري هام فى خميس مشيط بعسير.

ووصف العميد سريع العملية بالناجحة.

وقال: يأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المتواصلة التى بلغت خلال 12 ساعة الماضية 69 غارة جويةويأتي هذا الاستهداف ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب

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