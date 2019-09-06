منظمات فرنسية تجدد دعوتها بوقف تصدير الأسلحة الى السعودية والامارات فوراً

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – باريس

جددت منظمات المجتمع المدني في فرنسا، دعوتها للنظام الفرنسي بعدم التورط في العدوان على اليمن.

وحثت 17 منظمة غير حكومية ، الخميس، حكومة بلادها على التوقف فورا عن بيع السلاح للسعودية ودولة الإمارات، خصوصا بعد صدور تقرير جديد عن الأمم المتحدة بشأن الوضع المأسوي في اليمن.

وأوضحت هذه المنظمات التي تعنى بالشؤون الإنسانية والدفاع عن حقوق الانسان، أنها “تكرر دعوتها استنادا إلى حدثين مهمين حصلا هذا الاسبوع”.

وتابع البيان “لقد قتل الاحد أكثر من مئة محتجز في غارة جوية” في ذمار في غرب اليمن، “كما كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فداحة وعنف الهجمات على السكان المدنيين في اليمن، والضرورة الملحة لعدد من الدول مثل فرنسا كي توقف تغذية النزاع بالسلاح”.

وأكدت مجموعة الخبراء هذه التي شكلها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عام 2017 ، في تقريرها حصول “عدة جرائم حرب” منذ العام 2014 في اليمن.

كما طالب خبراء الامم المتحدة المجتمع الدولي بالامتناع عن تقديم اسلحة يمكن استخدامها في هذا النزاع.

وعلقت لندن في حزيران/ يونيو الماضي بيع السلاح الذي يمكن أن يستخدم في اليمن للسعودية بعد أن اعتبرت محكمة استئناف أن هذا العمل سيكون غير شرعي.

ودعت المنظمات فرنسا إلى الاقتداء بما حصل في بريطانيا بالنسبة الى الكف عن بيع السلاح للرياض وابوظبي.