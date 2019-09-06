مليشيا المجلس الإنتقالي تحاصر القوات السعودية في عدن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشفت مصادر مطلعة في محافظة عدن عن تحركات مريبة تجريها القوات التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في عدن. وقالت المصادر لـ” الخليج 365 ” أن مجاميع مسلحة تابع للإنتقالي شرعت في التجمع حول المقرات الحكومية في عدن . كما شرعت في محاصرة قوات سعودية في قصر المعاشيق بعدن وسط انباء عن سماع اطلاق رصاص.

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