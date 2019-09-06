وزارة الصحة تكشف عن احصائية جديدة حول ضحايا مجزرة العدوان بحق الأسرى في ذمار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال ناطق وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور يوسف الحاضري انه تم انتشال156 جثة من ضحايا مجزرة طيران العدوان في سجن الأسرى بمحافظة ذمار حتى الأربعاء.

وأوضح الدكتور الحاضري أن هناك 50 جريحاً من ضحايا الجريمة يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفت إلى أنه تم أمس انتشال 16 جثة من تحت الأنقاض وفقا لتقرير غرفة العمليات المركزية بمكتب الصحة بذمار.

وبحسب التقرير فقد تم انتشال 86 جثة الأحد الماضي يوم استهداف طيران العدوان لسجن الأسرى وإسعاف 50 جريحا، وفي اليوم الثاني للجريمة تم انتشال 37 جثة وفي اليوم الثالث 17 جثة.