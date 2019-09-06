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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فيروس خطير يغزو منطقة حساسة لهذة الفنانة السعودية الشهيرة ..شاهد

خضعت الممثلة السعودية ​إلهام علي​ مؤخراً لعملية جراحية في إحدى مستشفيات مملكة البحرين تكللت بالنجاح، وذلك بعد إصابتها بفيروس في الظهر، ما جعلها تغيب عن الجمهور لحوالى الـ5 أشهر متكتمة عن الحديث عنه.

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وقالت إنها عادت بقوة إلى الجميع بعدما تعافت من فترة بسيطة من فيروس أصابها في ظهرها، ما إستوجب دخولها المستشفى في البحرين وخضوعها لعملية جراحية تكللت بالنجاح.

وأضافت :”الأمر الذي جعلني أغيب عن الجمهور بشكل تام طوال ما يقارب الـ5 أشهر، إذ لم أرغب في أن ينظروا إليّ بعين العاطفة أو أن أشغلهم بأمور حياتي السلبية، أو أصبح حديث الساعة بسبب أمور حياتي الخاصة، لهذا كنت متكتمة تماماً على هذا الأمر رافضة إقحام الجمهور في عالمي الخاص”. كلام الممثلة إلهام علي جاء في جريدة “الراي” الكويتية.