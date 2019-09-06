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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن الشخص الذي يقود الان الهجوم المسلح على القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق

هاجم مسلحون يتبعون ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي القوات السعودية المتمركزة في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن

وقال شهود عيان لموقع "صوت المغتربين" ان مسلحون يقودهم مختار النوبي ، وهو احد قيادات الحزام الامني ، قامو بمهاجمة القوات السعودية في قصر معاشيق ردا على بيان الرياض المؤيد للحكومة الشرعية والمطالب بتسليم المعسكرات ومرافق الدولة لها . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية تؤدب هاني بن بريك وتتخذ ضده هذا القرار • فيروس خطير يغزو منطقة حساسة لهذة الفنانة السعودية الشهيرة ..شاهد • عاجـــل : الكشف عن الشخص الذي يقود الان الهجوم المسلح على القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق شاهد : سعودية تدعو الفتيات للزواج من شباب هذه الدولة العربية .. وتبوح بـ(الأسرار الداخلية) مع زوجها وما حدث معها في المطعم قبل الذهاب للحمام(فيديو) Advertisements • “شاهد” نبوءة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز “السوداء” تتحقق.. ما علاقة ابن سلمان؟ • عاجـــل : عيدروس الزبيدي يرد علي بيان السعودية ويعلن التحدي ويبدأ باتخاذ اول خطوات التصعيد الميدانية • عاجـــل : المجلس الانتقالي يعلن التعبئة العامة ، ويرد على بيان السعودية :«لم يعد لدينا ما نخسره» • ماذا قال العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ل محمد بن سلمان عندما وقف أمامه قبل خمس سنوات .. شاهد كيف تحققت نبوءة الملك الراحل ..(فيديو) ----------------------------------------

وكانت المملكة العربية السعودية قد اصدرت مساء اليوم بياناً طالبت فيه مليشيات الانتقالي بتسليم مؤسسات الدولة التي احتلتها في عدن للحكومة الشرعية. وتعهدت المملكة باستمرارها في دعم الشرعية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته وجهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح شعبها وأمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه.

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