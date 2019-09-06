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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن قرار اتخذته السعودية ضد "هاني بن بريك" بسبب رده على بيانها السابق

كشف مستشار وزير الإعلام، مختار الرحبي، عن قرار اتخذته المملكة العربية السعودية، ردا على تصريحات هاني بن بريك مطلع الشهر الماضي والذي أظهر فيها تحديا واضحا للسعودية. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية تؤدب هاني بن بريك وتتخذ ضده هذا القرار • فيروس خطير يغزو منطقة حساسة لهذة الفنانة السعودية الشهيرة ..شاهد • عاجـــل : الكشف عن الشخص الذي يقود الان الهجوم المسلح على القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق شاهد : سعودية تدعو الفتيات للزواج من شباب هذه الدولة العربية .. وتبوح بـ(الأسرار الداخلية) مع زوجها وما حدث معها في المطعم قبل الذهاب للحمام(فيديو) Advertisements • “شاهد” نبوءة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز “السوداء” تتحقق.. ما علاقة ابن سلمان؟ • عاجـــل : عيدروس الزبيدي يرد علي بيان السعودية ويعلن التحدي ويبدأ باتخاذ اول خطوات التصعيد الميدانية • عاجـــل : المجلس الانتقالي يعلن التعبئة العامة ، ويرد على بيان السعودية :«لم يعد لدينا ما نخسره» • ماذا قال العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ل محمد بن سلمان عندما وقف أمامه قبل خمس سنوات .. شاهد كيف تحققت نبوءة الملك الراحل ..(فيديو) ---------------------------------------- وقال الرحبي في تغريدات على "تويتر" رصدها "المشهد الخليجي": "بعد تحدي هاني بن بريك للسعودية ورفض التعاطي مع بيانها في 10من أغسطس ورفض الانسحاب وتسليم المعسكرات والمقار الحكومية التى احتلتها المليشيات التابعة له، رفضت المملكة طلب أن يكون هاني بن بريك ضمن وفد ما يسمى المجلس الانتقالي الذي زار جدة منتصف أغسطس والزيارة الأخيرة". وأضاف: "بعد بيان التحالف العربي في 10اغسطس خرج الإرهابي هاني بن بريك وتحدى المملكة العربية السعودية وقال لن نسلم أي مقر أو معسكر وقال لا تهددونا بالطيران وقال إن الحوثي صمد خمس سنوات وهو سيصمد أيضا في تحدي واضح للمملكة وبيانها هل سيخرج اليوم ويتحدى المملكة للمرة الثانية؟".

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