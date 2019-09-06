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عدن - ياسمين عبدالعظيم - المجلس الانتقالي يعلن التعبئة العامة ، ويرد على بيان السعودية :«لم يعد لدينا ما نخسره»

في اول تعليق على البيان السعودي الذي صدر مساء اليوم ، اعلن عضوا الدائرة الاعلامية لما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي احمد الصالح التعبئة العامة للمعركة الفاصلة حسب قوله . ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • عاجـــل : السعودية تؤدب هاني بن بريك وتتخذ ضده هذا القرار • فيروس خطير يغزو منطقة حساسة لهذة الفنانة السعودية الشهيرة ..شاهد • عاجـــل : الكشف عن الشخص الذي يقود الان الهجوم المسلح على القوات السعودية المتواجدة في قصر المعاشيق شاهد : سعودية تدعو الفتيات للزواج من شباب هذه الدولة العربية .. وتبوح بـ(الأسرار الداخلية) مع زوجها وما حدث معها في المطعم قبل الذهاب للحمام(فيديو) Advertisements • “شاهد” نبوءة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز “السوداء” تتحقق.. ما علاقة ابن سلمان؟ • عاجـــل : عيدروس الزبيدي يرد علي بيان السعودية ويعلن التحدي ويبدأ باتخاذ اول خطوات التصعيد الميدانية • عاجـــل : المجلس الانتقالي يعلن التعبئة العامة ، ويرد على بيان السعودية :«لم يعد لدينا ما نخسره» • ماذا قال العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز ل محمد بن سلمان عندما وقف أمامه قبل خمس سنوات .. شاهد كيف تحققت نبوءة الملك الراحل ..(فيديو) ----------------------------------------

وفي تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" قال الصالح :

(القوات المسلحة الجنوبية تعلن التعبئة العامة للمعركة الفاصلة والحاسمة مع قوى الإحتلال، والقبائل الجنوبية تعلن النفير العام لحشد المقاتلين. لا خيار امام شعب الجنوب الا المواجهة العسكرية وليس لديهم مايخسرونه أكثر مما خسروه مسبقا. اللواء عيدروس الزبيدي سيكون في عدن خلال ٧٢ ساعة ) وكانت السعودية قد اصدرت مساء اليوم بيان اكدت فيه دعمها للحكومة الشرعية ورفضها اي محاولات لايجاد واقع مغاير في اليمن باستخدام القوة او التهديد بها.

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